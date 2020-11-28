Песков назвал возможного представителя РФ на инаугурации главы США

На инаугурации президента США представительства иностранных государств не предусмотрено, но может присутствовать посол России Анатолий Антонов, не исключили в Кремле.

"На инаугурации президента США нет представительства других стран", - сказал журналистам на открытии "ГУМ-катка" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, кто будет представлять Россию на инаугурации американского лидера в январе.

"На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются", - объяснил особенности протокола Песков. "Посол, естественно, может пойти", - сказал он.