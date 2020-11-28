Песков не исключил хоккейного матча с участием Путина на Красной площади

Предновогодний хоккейный гала-матч на катке на Красной площади пока не планировался, но исключать такой возможности нельзя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на открытии "ГУМ-катка".

"Посмотрим, пока не планировалось", - заметил Песков.

"Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать", - продолжил представитель Кремля.

Ведь игра идет на воздухе, и при соблюдении определенных мер предосторожности матч можно вполне безопасно организовать, заявил Песков.