Песков: Послание Федеральному Собранию может быть оглашено в начале 2021 года

Президент выступит с Посланием Федеральному собранию, скорее всего, в начале 2021 года.

"В этом году его не будет до конца года. По крайней мере, пока не планировалось", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на открытии "ГУМ-катка".

"Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года", - заметил представитель Кремля.

"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет", - заявил Песков.