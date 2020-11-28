Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете

Феномен 16-летней Чарли Д'Амелио из Коннектикура, первой достигшей в приложении ТikTok планку в 100 миллионов последователей, объяснить никто не может. Родители довольны девушкой. На рекламе различных товаров удалось развернуть семейный бизнес, сообщает портал Spiegel online.

На первый взгляд, аккаунт Чарли Д'Амелио выглядит как и сотни других. Девушка с веснушками смеется в камеру и исполняет короткие хореографии хип-хоп в прихожей или на кухне, которые на самом деле всегда выглядят одинаково. "Не волнуйтесь, я сама ничего не понимаю в танцах", - подписала на всякий случай видеозаписи Чарли.

Обычно она появляется в кадре одна, но иногда ее поддерживает сестра Дикси или другие популярные пользователи TikTok. В промежутке между выступлениями появляются небольшие рекламные видеоролики.

Чарли Д'Амелио уже несколько дней является самой большой звездой платформы. Примечательно, что первое видео было загружено всего полтора года назад. Почему из всех пользователей она стала самым успешным творцом, объяснить сама не может.

Успех пришел внезапно. Первые клипы, в основном записанные дома в Коннектикуте, получили всего несколько кликов. Но когда она выложила в сеть уроки танцев, через три месяца после первой загрузки мобильный телефон не переставал вибрировать.

Между тем президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle, передает Reuters.

Отмечалось, что Трамп "дал благословение" на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложениям продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Американские власти cчитают TikTok угрозой национальной безопасности. Якобы приложение собирает данные о пользователях и передает китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательств, что такие данные уходили к властям КНР.

В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. В качестве потенциальных покупателей изначально назывались Microsoft совместно с торговой сетью Walmart и IT-гигант Oracle.

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