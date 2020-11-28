Подводники и корабелы прощаются с вице-адмиралом Алексеем Буриличевым

В Петербурге, Северодвинске и Москве, в гарнизонах Северного флота, на Балтике, Черном море и во Владивостоке друзья и сослуживцы 28 ноября мысленно простились с Алексеем Буриличевым, Героем России, вице-адмиралом, своим человеком среди подводников, корабелов, гидрографов, акустиков, инженеров-конструкторов и специалистов по морским глубинам.

Многим , кто лично знал Алексея Витальевича, очень трудно смириться с мыслью, что жизнь этого сильного, целеустремленного и позитивного во всех смыслах человека так неожиданно оборвет коронавирус - в 62 года, и что обиднее всего - под присмотром врачей в известном столичном госпитале…

При строгих карантинных и прочих ограничениях начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирала Алексея Буриличева похоронили в субботу, 28 ноября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

На сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ четыре скорбные строки от Михаила Бегизардова:

"Пусть эти слезы гордости и горя

Не сдерживаясь капают из глаз...

Ты с нами, Лёша... Просто вышел в море

И ждёшь на возвращение приказ..."

В Северодвинске на звонок из "Российской газеты" отозвался Николай Яковлевич Калистратов, который много лет в качестве генерального директора руководил верфью "Звездочка" и судостроительным гигантом "Севмаш". И, конечно, не мог не знать Алексея Буриличева.

Николай Калистратов, почетный гражданин Северодвинска, лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ:

- Работа с такими людьми - большая удача для человека. Я очень счастлив, что довелось работать с Алексеем Буриличевым и в итоге подружиться. Представилась возможность познакомиться и с его отцом - на приеме по случаю 9 мая у президента России. Они тогда были рядом: отец-фронтовик и сын - герой-подводник. То знакомство глубоко врезалось в душу, в память, потому что и судьба моего отца оказалась в чем-то похожа на судьбу старшего Буриличева. Оба родились и встретили войну на тверской земле, партизанили, а когда те места освободили, ушли с действующей армией и воевали до победы. Мы все ищем национальную идею, а она, может, как раз в том, что у нас есть такие люди и такие семьи, как семья Буриличева. Это, если хотите, еще одна повесть о настоящем человеке. Именно так и надо преподносить - в школах, для молодежи. Если своих детей и внуков воспитаем в таком же духе, нашей стране ничего не страшно, она не пропадет.

У Алексея Витальевича, мы это знали, помимо Звезды Героя, три ордена Мужества. Такие награды, понятное дело, за выслугу лет не дают. Хотя сам Алексей ничего не афишировал, а просто делал свое дело - без лишних слов, спокойно, уверенно, с доброжелательной улыбкой. Любил людей, не пропускал, когда была возможность, и наши праздники. А если, не дай Бог, похороны, Алексей Витальевич не перекладывал эту обязанность на других, находил время и силы и приезжал сам…

При всем безусловном мужестве его отличала скромность. Никогда ни о чем не просил. А приезжали, знаете, люди разные - и гости, и целые делегации. Кого-то на рыбалку тянет, другой посмотреть что-то хочет - Соловки или те же Малые Карелы, а для Буриличева только дело, дело и дело. Всегда! Преданность делу и природная скромность - такой это человек.

Двадцать два года я был директором предприятий в Северодвинске, а всего, начиная с помощника мастера, уже почти полвека, как я в корабельном деле и в этом городе - работаю и живу. И ни разу не пожалел, что избрал эту судьбу, она свела со многими выдающимися людьми. Алексей Витальевич Буриличев - высочайший профессионал. Наряду с личным мужеством, прирожденной скромностью это, пожалуй, третье качество, которое его выделяло. Он никогда ничего не делал сгоряча. От ошибок, как известно, не застрахован никто. И они случаются у каждого, включая высокое руководство. Но вот у Буриличева я такого не замечал. Он все делал на пять баллов - добросовестно и надежно. Вечная память Алексею Витальевичу. Мы его ценили при жизни и теперь, когда она так неожиданно оборвалась, будем помнить.

Служба Отечеству была для него смыслом жизни

Владислав Николаевич Шевченко, ветеран "Севмаша", бывший начальник отдела эксплуатации Музея истории ВМФ России (Москва):

- Вместе с вице-адмиралом Буриличевым не стало большого друга Музея истории ВМФ России, который находится в Москве на территории парка Северное Тушино и акватории Химкинского водохранилища. Алексей Витальевич - человек с необычной судьбой военного моряка-подводника. Для него служба Отечеству была смыслом жизни.

Мне повезло оказаться в прочном корпусе подводной лодки вместе с Алексеем во время строительства АПЛ "Пантера" и ее испытаний в 1990 году. С тех пор наша дружба, которой я очень дорожу, не прерывалась.

Через стапеля "Севмаша" экипажи подводных лодок проходили, да и сейчас проходят стройными рядами, но далеко не с каждым офицером хотелось и дальше поддерживать отношения. А на "Пантере" нас, что называется, зацепило. Спокойный и немногословный, с загадочной улыбкой, уверенный в себе, приятный собеседник, очень обязательный офицер стал моим другом. Мы вместе ходили на испытания, много общались - до тех пор, пока "Пантера" не ушла к месту постоянного базирования. Но и на расстоянии мы не теряли связь…

Наши жизненные пути вновь пересеклись уже в 2000-х, когда мы независимо друг от друга переехали работать в Москву. Его обязательность, умение держать слово, несмотря на занимаемую высокую должность и большую занятость, проявились и в наших рабочих взаимоотношениях, связанных с оказанием помощи музею. Не помню такого, чтобы обращение к Алексею Витальевичу оставалось без внимания. По мере возможностей он принимал участие и в мероприятиях, проводимых музеем. Считал его местом притяжения военных моряков, оказавшихся в Москве. Местом, где сохраняются и живут флотские традиции, где можно встретиться с друзьями и вдохнуть, что называется, полной грудью незабываемый воздух лодочных отсеков.

Герой России Алексей Буриличев откликнулся на приглашение друзей из Музея истории Военно-морского флота России. Москва, 27 июля 2014 года. Фото: Владислав Шевченко.

Его военная профессия для меня была в известной степени покрыта тайной - как, впрочем, и жизнь любого офицера-подводника. И это при том, что я сам непосредственно участвовал в строительстве и сдаче подводных лодок нашему ВМФ в течении 30 лет. Вспоминаю, как мы провожали их в моря, стоя на безлюдном дебаркадере поздней ночью или ранним утром. Как лодка на наших глазах уходила от пирса, дав прощальный гудок сиреной или тифоном, и так же тихо, незаметно для жителей города, возвращалась с испытаний…

Теперь Алексей Буриличев ушел в поход навсегда. Ушел, чтобы остаться в памяти тех, с кем связал его флот, которому он отдал себя без остатка. В такую минуту на ум приходят стихи, написанные моим земляком и другом Виктором Голубцовым о командире подводной лодки:

Все больше звезд ложится на погон, но не бывает бывших командиров,

Он с лейтенантских бережет времен честь офицера, как и честь мундира.

Он никогда на части не делил свою судьбу с судьбой страны и века,

В его душе осталось навсегда святое братство лодочных отсеков.