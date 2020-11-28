Путин может пообщаться с судьями КС по видеосвязи

Президент вряд ли будет встречаться с судьями Конституционного суда очно в этом году, но не исключено общение в формате видеоконференции или отдельная беседа с председателем КС Валерием Зорькиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на открытии "ГУМ-катка".
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Напомним, что Владимир Путин традиционно встречается ко Дню Конституции с судьями КС.
"Очно в любом случае вряд ли она (встреча - прим. "РГ") состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются", - заметил представитель Кремля.