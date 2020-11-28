Путин может пообщаться с судьями КС по видеосвязи

Президент вряд ли будет встречаться с судьями Конституционного суда очно в этом году, но не исключено общение в формате видеоконференции или отдельная беседа с председателем КС Валерием Зорькиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на открытии "ГУМ-катка".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости