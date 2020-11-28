Из московских приютов за 10 лет забрали 26 тыс. собак и кошек

Сейчас в Москве действуют 13 приютов, в них содержится порядка 17 тысяч животных. Причем, несмотря на то, что животных забирают домой, эта цифра не меняется в последние 5 лет. Все животные в приюты поступают после отлова с улиц города. После осмотра ветеринаров, собаки и кошки стерилизуются, проходят лечение, им выводят блох, затем их чипируют и отправляют в приюты. Для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула, за ними ежедневно наблюдают специалисты, а кормят собак и кошек только профессиональными сухими кормами. Благодаря созданной системе почти в 10 раз сократилось количество животных на улице города.

Как рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ, главные задачи приютов - вернуть владельцам их потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев для брошенных животных. За последние 10 лет пристроено около 21 тыс. собак и более 5 тыс. кошек. В среднем ежедневно дом находят около 5-6 собак и 1-2 кошки.

Напомним, что Москва - первый город России, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Эта работа ведется с 2007 года.