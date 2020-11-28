На Красной площади столицы открылся 15-й сезон ГУМ-катка

15-й сезон ГУМ-катка открылся в Москве. В честь этого события, на ледяной арене выступили фигуристы, которые представили отрывки из шоу "Руслан и Людмила", а также "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"Чудо свершилось. Мы сегодня рады здесь вас встречать. Уже четвертый год подряд наша команда первой открывает этот каток", - сказала гостям праздника олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок из мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств". После выступления именитых фигуристов, прошел открытый урок по азам фигурного катания.

Отметим, что для обычной публики каток начнет работать в воскресенье, 29 ноября. Правила посещения катка скорректировали из-за коронавируса. Так, сеансов всего будет семь с 10:00 до 23:00. Билет можно купить только онлайн на официальном сайте. Для посещения катка билет нужно распечатать. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, без этой амуниции на каток не пустят. Количество людей на сеансах сокращено, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию. Прокатные коньки будут дезинфицировать после каждого клиента. Стоимость взрослого билета 700 рублей, детского - 400 рублей. После каждого сеанса полчаса перерыв на обработку льда.

Купить билет можно здесь. Работать каток будет при любой погоде ежедневно до 28 февраля 2021 года.