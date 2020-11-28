Парк "Остров мечты" могут закрыть из-за ковидных нарушений

Столичный парк развлечений "Остров мечты" могут закрыть или оштрафовать за нарушение антиковидных мер. Они были выявлены во время проверки заведения 28 ноября, сообщил главный специалист-эксперь городского управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Санитарные инспекторы заметили, что далеко не все посетители были в масках. К тому же, по оценкам Роспотребнадзора, нарушались меры по дезинфекции, не было обеззараживателей воздуха.

По этим фактам составлен административный протокол. Дело теперь рассмотрит суд. "Остров мечты" до его решения не стали опечатывать. Тем не менее суд может вынести решение об административном приостановлении работы на срок до 90 дней. Либо наложить штраф до 500 тысяч рублей.