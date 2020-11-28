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28.11.2020 13:17
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Татьяна Ткачева

Под Владимиром легковой автомобиль с сотрудниками отдела МВД по Камешковскому району врезался в большегруз вечером 27 ноября. Трое мужчин погибли.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком

Как сообщили в управлении МВД по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Камешкове около 23 часов. По предварительной информации, Mazda с правоохранителями столкнулась с "КамАЗом", ехавшим впереди в попутном направлении.

В результате ДТП погибли 25-летний водитель легковушки и его пассажиры 1987 и 1985 года рождения. Водитель большегруза не пострадал.

- Погибшие были сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП находились в личном автомобиле в свободное от службы время, - пояснил начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.

Обстоятельства трагедии уточняются. В УМВД по Владимирской области создана комиссия для проведения служебной проверки.

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