Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых

По поручению прокуратуры Московской области Раменская городская прокуратура проводит проверку в связи с задымлением в помещении частного дома престарелых "Доброта" в поселке Ильинский. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, по имеющимся данным пострадавших нет. Однако прокуроры в ходе проверки дадут правовую оценку действиям руководства частного дома престарелых по исполнению законодательства о пожарной безопасности.

Как отметили в надзорном ведомстве, ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.

В субботу утром в Подмосковном главке МЧС сообщили об эвакуации из дома престарелых "Доброта" в поселке Ильинский 56 человек, включая 28 лежачих. По данным МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в подвальном помещении. При проведении разведки установлено короткое замыкание в электрощитовой.

Прокурорские проверки в Подмосковье после смертельных пожаров в частных пансионах и домах престарелых выявили ряд потенциально опасных для их постояльцев заведений. Для прекращения их работы были поданы соответствующие иски в суд.