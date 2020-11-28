Тушканчиков Московского зоопарка поместили в холодильники на зиму

Впавших в спячку тушканчиков в Московском зоопарке поместили в специальную холодильную камеру на зиму. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

В этом году зверьки заснули в ноябре, и ближайшие четыре-пять месяцев грызуны проведут в специальном холодильнике, где поддерживается температура два - четыре градуса выше нуля. Эта та температура окружающей среды, при которой зверьки впадают в спячку в естественных условиях. Впрочем, порой, если корма у животных в изобилии, они могут не спать даже после наступления холодов.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, во второй половине лета для грызунов имитируют природную смену сезона: постепенно снижается температура воздуха в вольере и корректируется рацион питания, так как зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма.

В Московском зоопарке живут пять особей. Накануне спячки каждый зверек весил около 400 граммов, за зиму животные потеряют примерно четверть массы.

В течение всей зимы грызунов будут взвешивать раз в неделю. Грызуны проснутся, когда их вес достигнет летних показателей - около 300 граммов, что произойдет примерно в марте. Процесс пробуждения обычно длится несколько часов.