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28.11.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

В Рязанской области проверят инцидент с нападением на бригаду "скорой"

Текст: Татьяна Ткачева

Конфликт жителей Сасово с медиками проверяет городской отдел полиции. Как сообщает ТАСС, заявление подала фельдшер скорой помощи, которой якобы мешали госпитализировать пациентку. Больная скончалась по дороге.

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- Фельдшер скорой медпомощи подала заявление в Сасовский отдел полиции по факту хулиганских действий со стороны жительницы дома, где была пациентка, - цитирует агентство руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова.

По данным регионального минздрава, инцидент произошел вечером 27 ноября. При транспортировке женщины, которая нуждалась в экстренной медпомощи, "компания пьяных людей стала мешать выполнению медицинским персоналом своих обязанностей", пояснили агентству в ведомстве.

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