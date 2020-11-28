В Рязанской области проверят инцидент с нападением на бригаду "скорой"

Конфликт жителей Сасово с медиками проверяет городской отдел полиции. Как сообщает ТАСС, заявление подала фельдшер скорой помощи, которой якобы мешали госпитализировать пациентку. Больная скончалась по дороге.

- Фельдшер скорой медпомощи подала заявление в Сасовский отдел полиции по факту хулиганских действий со стороны жительницы дома, где была пациентка, - цитирует агентство руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова.

По данным регионального минздрава, инцидент произошел вечером 27 ноября. При транспортировке женщины, которая нуждалась в экстренной медпомощи, "компания пьяных людей стала мешать выполнению медицинским персоналом своих обязанностей", пояснили агентству в ведомстве.