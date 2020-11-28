В Тверской области более 11 тысяч человек остались без света

Из-за мокрого снега и ветра в Тверской области происходят массовые отключения в электросетях. Обесточено 429 населенных пунктов, без электроснабжения оказалось около 11,4 тысячи человек.

Как сообщили в Минэнерго РФ, отключения начались 28 ноября в 8 утра. Пострадали линии электропередачи 35-110 кВ и распределительные сети 6-10 кВ, которые обслуживает "Тверьэнерго" - филиал ПАО "Россети".

По состоянию на 9 утра было отключено по одной воздушной линии напряжением 110 кВ и 35 кВ, 53 воздушные линии напряжением 6-10 кВ, две подстанции ПС 110 кВ и 35 кВ и 561 трансформаторная подстанция ТП 6-10 кВ. Мощность отключенных потребителей - 18,4 МВт.

"Минэнерго России и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области. Аварийно-восстановительные работы ведут 65 бригад", - говорится в сообщении министерства.