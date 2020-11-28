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Рубрика: Экономика

В воскресенье газовому хозяйству Москвы исполнится 155 лет

Эволюция на столичной кухне
Текст: Ирина Огилько
За более чем полуторавековую историю газовые приборы успели побывать и новогодними украшениями, и светильниками, и символом достатка, и типовым прибором для приготовления пищи.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Так, согласно исторической летописи, датой основания газовой службы Москвы считается 29 ноября 1865 года. В этот день три первых городских газопровода опрессовали сжатым воздухом и заполнили светильным газом - топливом, образующимся при накаливании угля. Тогда же в фундамент производственных зданий Московского газового завода, строившегося за Московско-Курской железной дорогой, символически заложили первый камень. Через год, в честь открытия газового завода городской голова - князь Александр Щербатов - зажег газовый фонарь у Архангельского собора в Кремле, а на Воскресенской площади и у Кремлевского дворца организовали праздничную газовую иллюминацию. К тому моменту в городе установили уже 2019 фонарей и проложили 90 километров газопровода! На новогодние праздники с помощью новой системы освещали Кремлевскую площадь и Тверскую улицу.

Фото: iStock
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Во второй половине 19 века четыре газгольдера Московского газового завода уже обеспечивали нормальное давление газа у потребителей: накапливали газ в часы минимального потребления с тем, чтобы оптимально использовать его во время максимальных нагрузок. В 1905 году газовое хозяйство Москвы, а это уже 230 км газовых сетей и 8,7 тысячи газовых фонарей - перешло в ведение городской управы. И лишь в 1931 году был образован трест "Мосгаз".

К этому времени в городе появились первые газовые плиты в домах. Газовая плита была полезным украшением кухни, но купить ее могли лишь состоятельных семьи. Первые газовые плиты были двух- и четырехконфорочные, с маленькими духовками, с чугунными решетками и такими же крыльями- подставками под горячее. Ручки на такие плиты делались вручную, порой по заказу. Хозяйки пели своим чугунным помощницам оды, ведь не нужно было больше заготавливать дрова, колоть их на улице и топить ими печи, чтобы приготовить еду.

Но не прошло и десяти лет, как вместо единичных экземпляров газифицированными стали более 62,3 тысячи квартир. При этом производство искусственного газа в Москве достигло 176,1 миллиона кубометров в год, а протяженность газовых сетей составляла 546 км. Но все же массовая газификация столицы началась после войны, в 1946 году, с вводом в эксплуатацию первого в стране магистрального газопровода Саратов - Москва протяженностью 850 километров. Военные заводы переоборудовали под выпуск кухонных плит. Эти плиты были "современного" дизайна - почти современного дизайна: бело-черные прямоугольные шкафы с небольшими ножками, на четырех конфорках лежали чугунные решетки. В плитах был довольно просторный духовой шкаф с сушильным отделом в котором обычно хранили сковородки. Затем этот дополнительный "ящик" исчез из-за чего сама духовка стала еще больше, так что в нее легко влезали объемные гусятницы и утятницы для приготовления соответствующих птиц.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На рубеже 1980-1990-х годов модными становятся иностранные плиты, в которых уже есть в духовке две горелки и панорамные стекла, гриль, пьезорозжиг, решетки стали легче легче... Затем появляются первые безопасные плиты с "газ-контролем", который прекращает подачу газа без огня. Использование плит с этой функцией - сейчас первое правило газовой безопасности в быту.

В 21 веке строительство газифицированных квартир в Москве приостановилось. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза, в настоящее время в столице 1,8 млн квартир оборудовано газовыми плитами. Главная забота их владельцев по истечении срока эксплуатации - заменить оборудование, а раз в год допускать в квартиру специалиста "Мосгаза" для проверки исправности оборудования. К слову, сроки проведения такой проверки согласовываются с префектурами округов города.

Узнать, когда в ваш дом придет газовик можно здесь.

Кстати

Бывшее здание Московского газового завода, расположенное в Нижнем Сусальном переулке, можно увидеть и сегодня. Необычные цилиндрические газгольдеры, облицованные красным кирпичом, хорошо сохранились. В 2011-2015 годах здесь прошла масштабная реконструкция, превратившая некогда заводские территории в популярный арт-кластер. Сейчас на этой территории располагаются рестораны, магазины и офисы.

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