Врач рассказала, что поможет победить коронавирус на дому

Тем, кто лечится от коронавируса на дому, рекомендуется обильное питье с витаминами. Об этом агентству "Москва" рассказала заведующая инфекционными отделениями инфекционной больницы #2 Мария Мясникова.

"Первое и самое важное - это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом", - отметила врач. Но кроме этого рекомендуется больше пить витаминизированной воды. Этому совету нужно следовать, даже если человек и так выпивает 2-2,5 литра воды в день.

Также при лечении ковида эксперт советует лежать на животе. При этом легкие расправляются, и насыщение крови кислородом увеличивается. Также Мария Мясникова посоветовала заниматься дыхательной гимнастикой.