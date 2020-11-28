Врач рассказала, что поможет победить коронавирус на дому

Новости

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
Болгария отказалась следовать призыву Меркель закрыть зимние курорты 12:14
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки 12:04
Глава Счетной палаты высказал прогноз по ситуации в экономике России 12:00
В Москве зарегистрировано 7320 новых случаев COVID-19 11:01
В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице 10:51
Мишустин упростил правила оформления инвалидности 10:39
В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 14:07
Рубрика: Общество

Врач рассказала, что поможет победить коронавирус на дому

Текст: Сергей Бабкин

Тем, кто лечится от коронавируса на дому, рекомендуется обильное питье с витаминами. Об этом агентству "Москва" рассказала заведующая инфекционными отделениями инфекционной больницы #2 Мария Мясникова.

Фото: iStock
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание

"Первое и самое важное - это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом", - отметила врач. Но кроме этого рекомендуется больше пить витаминизированной воды. Этому совету нужно следовать, даже если человек и так выпивает 2-2,5 литра воды в день.

Также при лечении ковида эксперт советует лежать на животе. При этом легкие расправляются, и насыщение крови кислородом увеличивается. Также Мария Мясникова посоветовала заниматься дыхательной гимнастикой.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
На острове Русском электричество восстановят за выходные
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники