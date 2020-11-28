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Рубрика: Спорт

"Кто-то из родителей давал тысячу рублей - и мы проводили турнир на призы этой семьи"

Интервью детского тренера из Бурятии, получившего престижную награду УЕФА
Текст: Артем Локалов
Когда-то Павел Клюев сам мечтал стать профессиональным футболистом, даже играл за "Селенгу" из Улан-Удэ во второй лиге. Карьера не сложилась, команда давно прекратила существование. Но футбол в Бурятии, оказывается, жив. Во многом благодаря Павлу.
Павел Клюев со своими воспитанниками. Фото: из архива Павла Клюева Павел Клюев со своими воспитанниками. Фото: из архива Павла Клюева
Павел Клюев со своими воспитанниками. Фото: из архива Павла Клюева

UEFA Grassroots Awards - самая престижная премия в массовом футболе. Европейские ассоциации ежегодно отправляют своих претендентов в УЕФА, а эксперты выбирают номинантов.

Павел - бронзовый призер в номинации "Лучший лидер". Серебро у 70-летнего Брайана Слоу из Северной Ирландии, который сделал многое для объединения людей в годы конфликта в стране вокруг футбола. Первый приз - у Джесси Сурмавы из грузинской футбольной школы в городке Мартвили. Его детская академия проводит тренировки по всему региону.

Эта награда вручается уже десять лет. Как говорят в УЕФА, чтобы люди узнали о "не воспетых героях европейского футбола". Последний раз проект из России получал UEFA Grassroots Awards в 2014 году. Был отмечен международный детский фестиваль "Локобол", который и сейчас проводит Детская футбольная лига - ей много лет руководит Виктор Горлов.

Дворовый турнир, который придумал Павел Клюев, превратился в республиканский. / из архива Павла Клюева

Мальчишки Клюева побеждали на этом турнире. А впервые он собрал их на песчаном поле возле 32-й школы, которую сам и закончил.

- Постепенно народу собиралось все больше, - говорит Павел. - Соревнования разрастались. Мы объединились в сообщество Лига дворового футбола Улан-Удэ. А потом соревнования уже не стали ограничиваться городом. Правда, в этом году успели провести только студенческий зимний кубок в январе. Потом тренировки запретили из-за коронавируса, затем разрешили и вот вновь все закрыто...

Бурятия сейчас единственный регион в России, объявивший локдаун.

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- Когда все начиналось, не было ни мячей, ни накидок. Покупал за свои, - рассказывает Клюев. - Потом родители детей начали помогать. Кто-то давал тысячу рублей на медали и кубок. И мы проводили турнир на призы семьи такой-то. Обращался и к депутатам, к организациям, они тоже помаленьку помогали. Ну, и друзья, конечно, которые бизнесом занимаются. Когда у соревнований появился официальный статус, мы смогли рассчитывать на поддержку муниципалитетов, Минспорта…

До начала 2010-х в Бурятии не было полей с искусственным покрытием. Все площадки были свободными. Когда стали стелить искусственную траву, пришлось договариваться о матчах и тренировках. Сам Клюев в 1990-х занимался в спортшколе местного "Локомотива", самым известным воспитанником которой является Владимир Гранат (был в составе сборной России на ЧМ-2018):

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- Закончив школу в 1997-м, я подписал контракт с "Селенгой", игравшей в ПФЛ. Но в 2002-м она прекратила существование. Получил травму, появилась семья, нужно было зарабатывать - и я ушел на производство. Но продолжал активно заниматься спортом. И по месту жительства стал набрать ребятишек. С ними мы выиграли турнир "Локобол". До 2009-го занимался всем на общественных началах, потом стал дворовым инструктором с зарплатой 17 тысяч рублей.

Клюев поработал и тренером в спортшколе. Но недолго. Говорит, там нет свободы, которая есть у него сейчас. Сейчас во всех турнирах сообщества - 170 команд. Это примерно 1700 человек. Павел замечает, что это не предел и хочет увеличить количество соревнований, добавить зимние турниры на снегу, проводить сборы для детей с приглашением тренеров из топ-клубов России, привлечь соседние регионы - Иркутскую область, Забайкальский край и даже Монголию с Китаем.

Но есть проблема: куда деваться мальчишкам, когда они вырастают, учитывая, что в регионе нет профессионального клуба?

- Это и олицетворяет наш футбол, - считает Клюев. - "Селенга" не добивалась больших успехов, но команду знали и уважали. Ее любили в городе. Теперь команды нет, да и в первенстве Бурятии играет всего шесть команд...

Попытка возродить "Селенгу" была. Неудачная. Сейчас профессиональный статус пытается получить ФК "Бурятия".

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- Знаете, какой у нас был футбольный бум после чемпионата мира? В 2018-м пришло столько детей, что пришлось устраивать отбор! - говорит бронзовый призер UEFA Grassroots Awards. - Что важно - любят футбол не только в столице республики Улан-Удэ, но и в других городах. Хотя какие у нас города?.. Те же Кяхта и Северобайкальск - большие села. Но в футбол играют и в деревнях.

На вопрос, будет ли какое-то поощрение за награду, Павел ответил, что обещали сто мячей:

- Сначала показалось, что много. А потом стал прикидывать: туда десять, сюда пять-семь… Может на всех и не хватить! А угодить хочется каждому.

В регионах Спорт Футбол ДФО Бурятия

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