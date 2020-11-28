Жители Северо-Курильска ощутили трехбалльное землетрясение

Утром 28 ноября в Сахалинской области зарегистрировано землетрясение в 126 километрах от Северо-Курильска, магнитудой 4,9.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 15 километров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

"Звонков в дежурные службы не поступало. Оперативной группой городской администрации и пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - отмечается в сообщении.