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Рубрика: Происшествия

Жители Северо-Курильска ощутили трехбалльное землетрясение

Текст: Артем Красиков

Утром 28 ноября в Сахалинской области зарегистрировано землетрясение в 126 километрах от Северо-Курильска, магнитудой 4,9.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 15 километров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

"Звонков в дежурные службы не поступало. Оперативной группой городской администрации и пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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