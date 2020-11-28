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28.11.2020 15:54
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске ищут подростка, ушедшего из дома в начале ноября

Текст: Наталья Решетникова

В Новосибирске разыскивают подростка, который ушел из дома 10 ноября. Предположительно, до этого он поругался с матерью. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области, пропавшему юноше 16 лет, он проживет в доме № 127 по улице Кропоткина в Новосибирске.

По описаниям юноша худощавого телосложения, рост около 175 см, глаза зеленые, волосы кучерявые, рыжие. Был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные трико темного цвета, кроссовки черного цвета, темную вязаную шапку.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, сообщить по телефонам: 8 (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26.

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