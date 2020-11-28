В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве

В Ингушетии задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жителя города Сунжа. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным правоохранительных органов, преступление произошло 16 ноября на улице Комсомольской. С тяжелыми огнестрельными ранениями в сунженскую больницу был доставлен 37-летний горожанин. В момент обстрела он находился в своем автомобиле. Медики не смогли спасти раненого. Стрелявший скрылся.

На месте происшествия найдены гильзы и пули девятимиллиметрового калибра. Причиной убийства могла стать кровная месть. В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 58-летнего жителя Назрани.