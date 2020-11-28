В Петербурге бригаде кораблей с крейсером "Аврора" вручили боевое знамя

В Санкт-Петербурге в субботу вручили боевое знамя личному составу бригады строящихся и находящихся в ремонте кораблей, подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. В этой же бригаде служит и знаменитый крейсер "Аврора", сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Именно на палубе "Авроры" сначала и прошла церемония крепления полотнища к древку. Это право завоевали 16 лучших военнослужащих бригады, в том числе и радиотелеграфист боевой части крейсера старший матрос Владимир Саблин. Кстати, на борту "Авроры" военнослужащие по призыву проходят службу.

Завершил ритуал крепления полотнища к древку председатель Кронштадтского морского собрания контр-адмирал Александр Спешилов. В 80-е годы он служил в бригаде на должности заместителя командира, а потом и командира. После этого боевое знамя освятили.

Боевое знамя - символ и воинская реликвия военной части. Оно свидетельствует о принадлежности к ВС России.