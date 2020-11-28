В Петербурге проверят соблюдение ограничений по COVID-19 на концерте Басты

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведет проверку концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) на соблюдение ограничений по COVID-19. Проверка инициирована после жалоб в соцсетях, где пользователи сообщили о нарушении ограничений на мероприятии.

Зрители концерта, который прошел в Северной столице в минувшую пятницу, в частности жаловались на несоблюдение социальной дистанции среди гостей, а также отсутствие масок у некоторых из них.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, концерт Басты был согласован с комитетом по культуре. Согласно договоренности, вместимость зала не должна была превышать 50%, а организаторы заменили танцпол на партер, где установили зрительские кресла. Была также организована фотофиксация. При этом у всех зрителей должны были быть при себе средства индивидуальной защиты, также им необходимо было пройти обязательную термометрию при входе. Что касается социальной дистанции, то собеседник агентства отметил, что в общих зонах (фойе, кассы, гардероб) она должна регулироваться с помощью разметок. В зале же "шахматная" рассадка мест не предусмотрена.

При этом в комитете подчеркнули, что по факту публикаций зрителями сообщений о нарушениях будет проведена дополнительная проверка сотрудниками ведомства.

В то же время сам Василий Вакуленко в своем Instagram поблагодарил жителей Петербурга за соблюдение ограничений по COVID-19 во время концерта.

По последним данным, в Петербурге коронавирус выявлен у 118515 жителей города. Из них выздоровели 67636 человек, 5350 пациентов скончались.