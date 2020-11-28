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28.11.2020 10:10
Рубрика: Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда на Кубани

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае в пятницу вечером легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом на ж/д переезде в Усть-Лабинске. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в результате ДТП погибли четыре человека.

Фото: пресс-служба СК РФ
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- На нерегулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинске автомобиль Lada Priora столкнулся с поездом. Погибли водитель и все три пассажира легковушки, - сообщили в следственном ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пытался проскочить перед поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Место происшествия осмотрели сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, членов бригады локомотива опросили. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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