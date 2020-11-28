Киеву посоветовали не ждать от США помощи в "возвращении" Крыма

Украинским властям не следует рассчитывать на помощь Соединенных Штатов Америки в "возвращении" Крымского полуострова под юрисдикцию Киева. Такое мнение РИА Новости высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя заявление экс-замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева.

Ранее украинский дипломат заявил, что Киеву следует развивать связи с будущим главой Белого дома, чтобы США ужесточили антироссийские санкции и помогли "вернуть" Крым.

По словам Чегринца, уповать в решении крымского вопроса на Вашингтон для украинских властей все равно что, тешить себя "призрачными иллюзиями", поскольку уже никто не способен принудить жителей полуострова изменить свой исторический выбор. При этом общественник назвал "плач" о возвращении Крыма для киевских политиков беспроигрышным вариантом в плане возможности получить какой-нибудь "грантик".

- Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем, и в Украине, и в США, - подчеркнул сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.

Он отметил, что на Украине политики по-прежнему спекулируют на теме полуострова, хотя и наблюдается тенденция к снижению подобных спекуляций. Однако, уверен Чегринец, те будут продолжаться до тех пор, пока за них будут платить, поскольку для жителей Украины, ныне самого бедного государства Европы, основным вопросом остается заработок любой ценой.