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Рубрика: Происшествия

На Кубани в столкновении Honda и грузовика погибли три человека

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего в Туапсинском районе жесткого ночного ДТП, в котором погибли три человека.

Фото: пресс-служба СК РФ
СК возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария с участием двух автомобилей произошла в пятницу около 22:00 на 51-м километре автодороги Джубга - Сочи.

По предварительным данным правоохранителей, водитель легковушки Honda (он двигался по направлению в сторону черноморского поселка Джубга) на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, ехавшим во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира Honda.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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