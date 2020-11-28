На Кубани в столкновении Honda и грузовика погибли три человека

Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего в Туапсинском районе жесткого ночного ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария с участием двух автомобилей произошла в пятницу около 22:00 на 51-м километре автодороги Джубга - Сочи.

По предварительным данным правоохранителей, водитель легковушки Honda (он двигался по направлению в сторону черноморского поселка Джубга) на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, ехавшим во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира Honda.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.