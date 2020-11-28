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28.11.2020 12:43
Рубрика: Общество

В Феодосии открыли памятник "кавказскому Суворову" Петру Котляревскому

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому

Сославшись на действующий с марта этого года в республике режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, организаторы мероприятия ограничили доступ на набережную во время торжественного открытия монумента. Накануне возле памятника установили боевые орудия. Во время церемонии в акватории Феодосийского залива напротив набережной выстроились на рейде пять кораблей Черноморского флота с яркими флагами расцвечивания, в том числе сторожевой "Адмирал Макаров" и торпедный "Самум". В мероприятии приняли участие замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, представители командования войсками Южного военного округа и Черноморского флота, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, министр культуры РК Арина Новосельская, спикер Госсовета республики Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Завершил церемонию орудийный салют группы кораблей ЧФ.

Памятник, выполненный из особо ценной породы гранита лабраборита, установлен по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Крыма. Его установку Мединский анонсировал в 2020 году. По его словам, установка монумента является восстановлением исторической справедливости.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Симферополе открыли памятник летчику-асу Амет-Хану Султану

Творческий совет РВИО под руководством Андрея Кончаловского по итогам открытого международного конкурса выбрал работу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. По замыслу авторов, у скульптуры только две небольшие точки опоры, что является собой достаточно сложный в исполнении случай. Еще одним уникальным элементом памятника стал мозаичный "персидский ковер" под конем, на котором изображен военачальник, он символизирует Персию как поверженного противника.

В преддверии открытия памятника в ночь на 27 ноября на фасаде многоквартирного пятиэтажного дома № 1 по улице Степаняна появилось масштабное граффити с изображением монумента. Его, воспользовавшись строительным краном, создали художники из Москвы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Петр Степанович Котляревский (1782-1851) - генерал от инфантерии, герой Кавказской войны 1804-1813 годов, кавалер трех орденов Святого Георгия. Прошел путь от рядового до генерала и по праву назывался "Кавказским Суворовым". В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году генерал получил тяжелейшее ранение, из-за которого был вынужден выйти в отставку. Тогда он потерял правый глаз, а из его головы врачи извлекли десятки костных обломков. В 1825 году император Николай I предложил Котляревскому стать главнокомандующим Кавказской армией, однако из-за проблем со здоровьем тот ответил государю отказом.

По совету медиков генерал приобрел в Феодосии дачу "Добрый приют", на которой и провел последние годы жизни. Еще при жизни военачальника главнокомандующий на Кавказе князь Михаил Воронцов установил Котляревскому памятник в Гяндже, который последний штурмовал в молодости. Во время похорон генерала на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. После смерти Котляревского друживший с ним художник Иван Айвазовский построил в честь военачальника часовню-мавзолей близ Феодосии.

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