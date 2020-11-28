На Ямале произошла утечка газоконденсата из вагона-цистерны

Уральская транспортная прокуратура выясняет причины утечки газоконденсата из вагона-цистерны на Свердловской железной дороге. По информации надзорного ведомства, утечка произошла во время стоянки грузового состава на разьезде Юнуй перегона Пурпе - Ханыме.

Для устранения последствий со станции Пурпе на место происшествия выехал пожарный поезд. В настоящее время разлив газоконденсата ликвидирован.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства при перевозки опасных грузов.