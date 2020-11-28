"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн

Сегодня в Екатеринбурге закрывается 31-й открытый фестиваль документального кино "Россия".

В течение недели на нескольких площадках зрители могли посмотреть не только конкурсные фильмы, но десятки замечательных документальных картин. Прошли мастер-классы и круглые столы, встречи документалистов со зрителями в городах и селах Свердловской области.

В силу ограничительных мер не все желающие смогут побывать на закрытии в Екатерининском зале Областной детской филармонии, поэтому узнать победителей и поучаствовать в итоговой встрече с лучшими отечественными мастерами документального кино можно в онлайне на сайте rossia-doc.ru и на сайте "Российской газеты" - постоянного партнера фестиваля.