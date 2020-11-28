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Рубрика: Культура

"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн

Текст: Марина Гущина

Сегодня в Екатеринбурге закрывается 31-й открытый фестиваль документального кино "Россия".

Фото: rossia-doc.ru
31-й кинофестиваль документального кино "Россия" покажет 7 фильмов из Беларуси

В течение недели на нескольких площадках зрители могли посмотреть не только конкурсные фильмы, но десятки замечательных документальных картин. Прошли мастер-классы и круглые столы, встречи документалистов со зрителями в городах и селах Свердловской области.

В силу ограничительных мер не все желающие смогут побывать на закрытии в Екатерининском зале Областной детской филармонии, поэтому узнать победителей и поучаствовать в итоговой встрече с лучшими отечественными мастерами документального кино можно в онлайне на сайте rossia-doc.ru и на сайте "Российской газеты" - постоянного партнера фестиваля.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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