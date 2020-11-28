В Челябинске автомобиль влетел в толпу людей на остановке

В Челябинске в Тракторозаводском районе столкнулись два автомобиля, один вылетел на остановку общественного транспорта. Два человека пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Челябинской области, ДТП произошло в 12.10 на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. В результате столкновения автомобилей Renault Logan и Toyota Land Cruiser первое авто, за рулем которого сидел мужчина 1968 года рождения, изменило траекторию движения, совершив наезд на ограждение и территорию, где находились люди.

Два пешехода пострадали. По предварительным данным, угрозы жизни нет. Одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.