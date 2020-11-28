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28.11.2020 12:04
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки

Текст: Евгений Гайва

Роскомнадзор после введения администрацией YouTube полного запрета на создание каналов российским информационным агентством "ANNA NEWS" потребовал от компании Google снять ограничения, сообщили в ведомстве. Вместе с тем, Роскомнадзор призвал российские СМИ вести информационные каналы на отечественных видеохостингах.

Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
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"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам "ANNA NEWS", - цитируют в Роскомнадзоре письмо в адрес Google.

Российским СМИ стоит вести информационные каналы на отечественных видеохостингах, указали в Роскомнадзоре. В ведомстве призвали ведущие интернет-компании страны помочь отечественным СМИ в создании и популяризации российских видеохостингов.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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