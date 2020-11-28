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28.11.2020 14:47
Рубрика: Общество

Россия может присоединиться к испытаниям китайской вакцины против ВИЧ

Текст: Ирина Невинная
В Китае проходит вторая фаза клинических испытаний кандидатной вакцины против ВИЧ с участием добровольцев. Об этом сообщил главный эксперт по ВИЧ/СПИД Китайского центра по контролю и предупреждению распространения инфекционных заболеваний, доктор Имин Шао во время телемоста Пекин-Москва в преддверии всемирного Дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Китайский ученый выразил надежду, что российские специалисты смогут войти в этот проект и примут участие в дальнейших исследованиях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До сих пор все многолетние попытки создать вакцину против вируса иммунодефицита человека заканчивались неудачей: одна из ключевых проблем - вирус крайне изменчив. Поэтому, как рассказал доктор Имин Шао, китайские ученые решали несколько задач.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Во-первых, нужно было попасть "в бутылочное горлышко", то есть выбрать конкретный, наиболее распространенный штамм ВИЧ. Для этого досконально изучались все известные его разновидности. Ученые использовали информацию из мирового банка данных по ВИЧ в Великобритании, изучали штаммы, циркулирующие на территории Китая и даже построили соответствующую карту страны.

Во-вторых, предстояло определиться с типом препарата - ученые остановились на векторной вакцине. Именно этот тип вакцины сейчас считается одним из наиболее перспективных при разработке средств иммунизации против COVID-19. Ранее были созданы такие вакцины от коронавирусов, вызывающих SARS и MERS.

Третья задача - найти подходящий вирус-вектор, с помощью которого в организм будет доставлен фрагмент генома ВИЧ.

"Мы долго искали подходящий вектор - много раз меняли подходы, отказались от нескольких векторов в связи с неадекватными показателями репликации", - рассказал доктор Имин Шао. В итоге исследователи остановились на лошадином вирусе оспы. К слову, менее опасные для человека разновидности оспы у животных в Китае прививали людям еще в X веке, отметил эксперт.

"Сейчас мы тестируем две платформы - для вакцины на основании лошадиного вируса оспы и рекомбинантный препарат с улучшенным профилем безопасности", - отметил ученый.

Фото: GettyImages
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Исследования на животных на безопасность и эффективность оказались многообещающими: у обезьян протективный эффект превысил 90%.

На данный момент исследователи получили разрешение у китайского регулятора и приступили к клиническим испытаниям с участием добровольцев.

"Проверялось несколько вариантов вакцинации. На высокой дозе мы отметили и формирование антител, и клеточный ответ", - сообщил Имин Шао.

Результаты второй фазы исследований, по его словам, будут получены в 2021 году. Но такие вакцины, отметил эксперт, нужны даже при 30 процентах эффективности - это позволит предотвратить в Китае 5 миллионов случаев заражения СПИД, а при эффективности в 50 процентов - уже 17 миллионов. Ученый выразил надежду, что в глобальных испытаниях вакцины примут участие и российские медцентры.

"Векторные вакцины очень перспективное направление, мы желаем, чтобы вы достигли успеха. Надеемся, что к этой работе присоединятся и российские ученые. Понимаем что глобальная сложность - это проведение клинических испытаний, это большая сложная работа", - прокомментировал главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

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