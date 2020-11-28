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Рубрика: Власть

Российские военные передали помощь жителям сирийской провинции Тартус

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) передали 880 продуктовых наборов жителям поселка Дейр-эль-Биш в провинции Тартус. Об этом рассказал начальник отдела ЦПВС Олег Токмаков.

Жители столицы Сирии получили гуманитарную помощь из России

По его словам, в этом населенном многие семьи потеряли кормильцев во время войны, а военнослужащие получили травмы. "В первую очередь продовольственная помощь оказывается именно им", - цитирует ТАСС Токмакова.

Всего в ноябре военнослужащие ЦПВС провели 34 гуманитарные акции. Жителям провинций Латакия, Тартус и Алеппо раздали продуктовые наборы, теплую одежду, обувь и одеяла. Всего было выдано около 120 тонн продовольствия, также 1,5 тысячи комплектов теплых вещей.

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