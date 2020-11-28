Рост цен на нефть усиливает разногласия внутри ОПЕК+

Ноябрьский рост цен на нефть на новостях о сразу нескольких вакцинах против COVID-19 может сказаться на решимости участников ОПЕК+ продлить действующие условия сделки на несколько месяцев 2021 года. И хотя лидеры соглашения Россия и Саудовская Аравия, по-видимому, будут настаивать на том, чтобы отложить увеличение добычи с января этого года, некоторые средние и мелкие производители могут выступить против этого.

С начала ноября цены на нефть выросли на 31% с 36,8 до 48,3 доллара за баррель. При этом стабильное увеличение потребления в ноябре продемонстрировали только Индия и Китай, где новые льготы стимулировали нефтеперерабатывающие заводы нарастить закупки нефти. В целом же, возобновление карантинных ограничений в разных странах Европы, Азии и в США совсем не способствовали росту спроса.

В принятом по итогам последней министерской встречи ОПЕК+ 17 ноября коммюнике говорится, что "страны должны быть готовы к любым действиям для стабилизации нефтяного рынка. Вплоть до кризисного - продления квот сокращения (7,7 млн баррелей в сутки) на 2 квартала 2021 года и больше". Но оптимизм рынка на фоне новостей о новых вакцинах и ожидание скорой победы над коронавирусом сильно снижают градус реальной опасности, создавая иллюзию уверенного восстановления спроса.

В конце ноября появилась информация Bloomberg, что Объединенные Арабские Эмираты, занимающие шестое место по добыче в мире, рассматривают возможность выхода из соглашения ОПЕК+. В этом году в ОАЭ открыли новое месторождение нефти, запасы которого оцениваются почти в 273 млн тонн нефти. После этого министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазрузи написал в Twitter, что его страна планирует увеличить производство до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году. Сейчас мощности страны по добыче нефти равняются 4,1 млн баррелей, официальная квота сокращения - 700 тыс. баррелей в сутки, но производится всего 2,4 млн баррелей, поскольку рассчитывался объем сокращения от уровня добычи 3,1 млн баррелей в сутки в октябре 2018 года. ОАЭ уже нарушали свои обязательства по сокращению добычи на втором этапе сделки - после июля 2020 года, и если они действительно поставят вопрос о выходе из сделки, то это может не только повлиять на решение о продлении действующих условий ОПЕК+, но и поставит под угрозу будущее соглашения. Кроме того у ОАЭ здесь могут появиться союзники. По аналогичным причинам своей квотой недоволен Кувейт, мощности добычи в стране в 2019 году выросли, но сокращать производство пришлось также с уровня октября 2018 года.

Следующий недовольный, также "двоечник ОПЕК+", - Ирак, который уже не раз обращал внимание, что ему в отличие от Ливии и Венесуэлы, освобожденных сейчас от выполнения сделки, не делали никаких послаблений в период с 2017 по 2019 год, несмотря на сложную ситуацию внутри страны. Тогда он не наращивал производство, а теперь вынужден опять его сокращать, несмотря на то, что так и не вышел на максимум добычи. Схожие претензии может предъявить Нигерия.

Вопрос о Ливии и Венесуэле обязательно возникнет на предстоящих переговорах. Обе страны увеличивают добычу. Ливия уже даже превысила довоенный уровень производства в 1,1 млн и добывает 1,25 млн баррелей в сутки. Но об участии их в сделке пока речи не идет.

В итоге предстоящая встреча ОПЕК+ может оказаться весьма жаркой. Но все же эксперты считают, что решение о наращивании производства на 1,9 млн баррелей в сутки с начала 2021 года будет отложено. "На действия ОПЕК+, в первую очередь, влияет рост спроса, а с этим пока все не так хорошо", - говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его мнению, без продления ограничений картель рискует новым снижением цен.

Кроме того, обычно первый квартал отмечается сезонно низким потреблением нефти, поэтому ОПЕК+ будет ориентироваться на выравнивание баланса рынка. Вполне можно ожидать, что текущее ограничение добычи будет продлено до конца 1 квартала, а дальнейшие действия будут зависеть от состояния экономики и действия вакцин, а решения ОПЕК+ будут пересматриваться постепенно, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.