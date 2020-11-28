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28.11.2020 18:15

Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия 17-й ЭКСПО Китай-АСЕАН

27 ноября председатель КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на церемонии открытия 17-й ЭКСПО Китай-АСЕАН и коммерческо-инвестиционного саммита Китай-АСЕАН, которые проходят с 27 по 30 ноября в городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.
Фото: api.sinorusfocus.com Фото: api.sinorusfocus.com
Фото: api.sinorusfocus.com

По плану ЭКСПО Китай-АСЕАН должна была состояться в сентябре текущего года, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на ноябрь, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В этом году ЭКСПО проходит в совмещенном формате офлайн и онлайн. Выставочная площадь составляет 104 тысяч квадратных метров, на которых размещено 5400 выставочных стендов. Более 1500 отечественных и зарубежных предприятий принимают участие в этом четырехдневном мероприятии по видеосвязи, сообщили его организаторы.

Мероприятие проводится спустя 10 лет после того, как была создана зона свободной торговли Китай-АСЕАН. Этот период часто называют "золотым десятилетием" развития торгово-экономических отношений сторон. Торговля Китая со странами АСЕАН за первые три квартала года достигла 481,8 миллиардов долларов, составив 1/7 от общего объема внешней торговли Китая. Рост составил 5 процентов в годовом выражении. АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Китая.

ЭКСПО Китай-АСЕАН, которая впервые состоялась в 2004 году, является важной платформой для развития торговых и двусторонних отношений между Китаем и АСЕАН. В этом году это 17-я по счету выставка.

Выступая на церемонии открытия, Си Цзиньпин отметил, что спустя 7 лет после того, как он выдвинул инициативу совместного построения Китаем и странами АСЕАН морского Шелкового пути 21-го века и сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН, "отношения Китая и АСЕАН превратились в наиболее успешную и динамичную модель сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стали образцом построения сообщества единой судьбы человечества". Он сказал, что Китай готов совместно с АСЕАН прилагать усилия для продвижения сотрудничества в различных сферах, а также для сохранения благоприятных тенденций процветания и развития в регионе.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай и АСЕАН должны создавать больше возможностей для сотрудничества в таких сферах, как строительство "умных" городов, сети 5G, искусственный интеллект, электронная коммерция, большие данные, блокчейн и телемедицина, а также усилить защиту безопасности данных и активизировать обмены и координацию по разработке политических установок. Он заверил, что Китай будет работать вместе с АСЕАН над созданием "информационной гавани" Китай-АСЕАН, чтобы содействовать взаимосвязанности инфраструктур цифровых технологий и построению цифрового Шелкового пути.

Сторонам необходимо укреплять сотрудничество в борьбе с COVID-19 и наращивать потенциал в области общественного здравоохранения, отметил Си Цзиньпин. По его словам, Китай готов работать вместе с АСЕАН для укрепления политического диалога и совершенствования режима сотрудничества в области общественного здравоохранения, а также для сдерживания распространения COVID-19. Китай намерен расширять совместное использование соответствующей информации с АСЕАН, усиливать взаимодействие с ним по разработке, производству и применению вакцин. После выпуска и распространения вакцин от COVID-19 Китай будет учитывать потребности стран АСЕАН, заверил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Китай будет неуклонно углублять реформы и открытость и формировать новую архитектонику развития, в ходе которого страны-члены АСЕАН и другие страны мира получат взаимную выгоду. Глава КНР назвал перспективы сотрудничества Китая и АСЕАН прекрасными.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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