Сто сорок лет назад родился Александр Блок

Новости

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
Болгария отказалась следовать призыву Меркель закрыть зимние курорты 12:14
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки 12:04
Глава Счетной палаты высказал прогноз по ситуации в экономике России 12:00
В Москве зарегистрировано 7320 новых случаев COVID-19 11:01
В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице 10:51
Мишустин упростил правила оформления инвалидности 10:39
В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 12:59
Рубрика: Культура

Сто сорок лет назад родился Александр Блок

Текст: Павел Басинский
Для появления в русской поэзии такой невероятной по таланту и глубине фигуры, как Александр Блок, должно было сойтись воедино многое, и это могло случиться только на рубеже XIX-XX веков. Поэзия и проза XIX века, от Пушкина до Фета и Некрасова и от Тургенева до Толстого и Достоевского, культурный взрыв рубежа веков с расцветом театра, балета, новой живописи и новой религиозной философии и, наконец, революция, без которой никак нельзя представить позднего Блока.

Он прожил сорок лет. Родился в Петербурге в интеллигентной семье. Мать - урожденная Бекетова, дочь ректора Петербургского университета. Отец - юрист, профессор Варшавского университета. Брак их оказался недолгим, они разошлись вскоре после рождения сына. Вторично мать вышла замуж за гвардейского офицера, семья жила на квартире в казармах лейб-гренадерского полка на окраине Петербурга.

Фото: Ulf Andersen/Getty Images
"РГ" вспоминает писателя и редактора журнала "Континент" Владимира Максимова

С раннего детства Александр увлекся литературой и театром. Вместе с членами семьи выпускал журнал "Вестник". В редакцию входили два кузена, троюродный брат и мать. Бабушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Николаевич иллюстрировал материалы. Всего вышло 37 номеров. Помимо стихов и статей, Александр Блок сочинил для журнала роман в стиле Майн Рида.

В имении деда А. Н. Бекетова Шахматове (ныне музей-заповедник в Солнечногорском районе Московской области) и в соседней усадьбе Боблово Саша Блок ставил домашние спектакли и сам же в них играл - "Борис Годунов", "Гамлет", "Каменный гость".

В 17 лет в Германии, в курортном городке Бад-Наугейм Блок впервые влюбился - в 37-летнюю жену статского советника Ксению Садовскую. Посвятил ей стихи в духе русского романса: "Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни. / Тихо плещется озеро, полное сна. / Сквозь деревья блестят городские огни, / В темном небе роскошная светит луна..."

Поступил на юридический факультет Петербургского университета, через три года перевелся на историко-филологический. В 1902 году познакомился со старшим поколением русских символистов Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским, Валерием Брюсовым. Последний напечатал стихи Блока в альманахе "Северные цветы".

В 1903 году женился на дочери великого химика Д. И. Менделеева Любови Менделеевой, ставшей для него прообразом Прекрасной Дамы - культовый женский образ Серебряного века, возникший в фантазии Блока и не имевший прямой связи с реальной Любовью Менделеевой и, скорее, тяготивший ее.

В 1904 году Блок познакомился со своим, как он потом выразится, "заклятым другом" - поэтом, прозаиком, критиком Андреем Белым, в результате чего возникнет любовный треугольник Блок - Менделеева - Белый - характерная ситуация для эпохи (вспомним треугольники: Гиппиус - Мережковский - Философов, Маяковский - Лиля Брик - Осип Брик).

Поэтические циклы и сборники Александра Блока имели подчеркнуто символистский характер: "Стихи о Прекрасной Даме", "Нечаянная радость", "Земля в снегу", "Ночные часы", "За гранью прошлых дней", "Седое утро". Название последнего сборника, вышедшего уже после Октябрьской революции, ностальгически отсылало к романсу на стихи И. С. Тургенева "Утро туманное, утро седое..."

Февральскую и Октябрьскую революции Блок принял сначала не просто с восторгом, но с готовностью служить новой власти. Работал в комиссии Временного правительства по расследованию преступлений царских министров, после Октября - членом Литературного отдела Наркомпроса. На вопрос анкеты: "Может ли интеллигенция работать с большевиками?" - Блок ответил в 1918 году: "Может и обязана". Но смысл русской революции он понимал иначе, чем большевики, - как нашествие гуннов, с которым должна смириться Европа, если не хочет погибнуть, что нашло отражение в его поэме "Скифы" 1918 года: "Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами! / Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы! / С раскосыми и жадными очами!"

Фото: Государственный музей Л.Н. Толстого
110 лет назад ушел из жизни Лев Толстой

Небольшая лиро-эпическая поэма "Двенадцать" с ее христианским оправданием революции стала одновременно вершиной поэзии Блока и началом его творческого и жизненного заката. Катастрофическая нестыковка гуманистических традиций XIX века с новой идеологией классовой борьбы в душе Блока привела к тому, что он замолчал как поэт. На вопросы о своем молчании он неизменно отвечал: "Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?" Под звуками он имел в виду "музыку революции", которую призывал услышать. Он скончался 7 августа 1921 года во многом из-за того, что большевики долго тянули с разрешением Блоку выехать с женой на лечение за границу.

Между тем

В Музее-квартире А. А. Блока в Санкт-Петербурге прошел очный финал конкурса "Читаем Блока". Идея этого детского конкурса по исполнению детьми вслух стихов Блока родилась в 2018 году у поэта Екатерины Барбаняги и работников Музея-квартиры А. А. Блока. Для участников конкурса каждый год на улице Декабристов, д. 57, где Александр Блок прожил большую часть жизни, устраиваются экскурсии, на которых можно услышать записи голосов Блока и его современников. Первый отборочный этап происходит заочно, по видео, а финал - в стенах Музея-квартиры. В этом году, несмотря на пандемию, число участников увеличилось в 2 раза - 128. В конкурсе стали принимать участие дети 7-12 лет, в этом году приходили заявки и от дошкольников. Стала прослеживаться тенденция семейного участия - заявки приходили от детей из одной семьи. Выбор участников становится все более разнообразным. Но есть и фавориты: самыми популярными произведениями остаются "Зайчик", "Девушка пела в церковном хоре" и "Незнакомка".

Культура Литература Литература с Павлом Басинским РГ-Фото

Главное сегодня

Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
На острове Русском электричество восстановят за выходные
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Назван самый стильный писатель
Сергей Маковецкий в роли Грозного: Между грехом страшным и страхом Божьим