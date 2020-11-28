Сто сорок лет назад родился Александр Блок

Для появления в русской поэзии такой невероятной по таланту и глубине фигуры, как Александр Блок, должно было сойтись воедино многое, и это могло случиться только на рубеже XIX-XX веков. Поэзия и проза XIX века, от Пушкина до Фета и Некрасова и от Тургенева до Толстого и Достоевского, культурный взрыв рубежа веков с расцветом театра, балета, новой живописи и новой религиозной философии и, наконец, революция, без которой никак нельзя представить позднего Блока.

Он прожил сорок лет. Родился в Петербурге в интеллигентной семье. Мать - урожденная Бекетова, дочь ректора Петербургского университета. Отец - юрист, профессор Варшавского университета. Брак их оказался недолгим, они разошлись вскоре после рождения сына. Вторично мать вышла замуж за гвардейского офицера, семья жила на квартире в казармах лейб-гренадерского полка на окраине Петербурга.

С раннего детства Александр увлекся литературой и театром. Вместе с членами семьи выпускал журнал "Вестник". В редакцию входили два кузена, троюродный брат и мать. Бабушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Николаевич иллюстрировал материалы. Всего вышло 37 номеров. Помимо стихов и статей, Александр Блок сочинил для журнала роман в стиле Майн Рида.

В имении деда А. Н. Бекетова Шахматове (ныне музей-заповедник в Солнечногорском районе Московской области) и в соседней усадьбе Боблово Саша Блок ставил домашние спектакли и сам же в них играл - "Борис Годунов", "Гамлет", "Каменный гость".

В 17 лет в Германии, в курортном городке Бад-Наугейм Блок впервые влюбился - в 37-летнюю жену статского советника Ксению Садовскую. Посвятил ей стихи в духе русского романса: "Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни. / Тихо плещется озеро, полное сна. / Сквозь деревья блестят городские огни, / В темном небе роскошная светит луна..."

Поступил на юридический факультет Петербургского университета, через три года перевелся на историко-филологический. В 1902 году познакомился со старшим поколением русских символистов Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским, Валерием Брюсовым. Последний напечатал стихи Блока в альманахе "Северные цветы".

В 1903 году женился на дочери великого химика Д. И. Менделеева Любови Менделеевой, ставшей для него прообразом Прекрасной Дамы - культовый женский образ Серебряного века, возникший в фантазии Блока и не имевший прямой связи с реальной Любовью Менделеевой и, скорее, тяготивший ее.

В 1904 году Блок познакомился со своим, как он потом выразится, "заклятым другом" - поэтом, прозаиком, критиком Андреем Белым, в результате чего возникнет любовный треугольник Блок - Менделеева - Белый - характерная ситуация для эпохи (вспомним треугольники: Гиппиус - Мережковский - Философов, Маяковский - Лиля Брик - Осип Брик).

Поэтические циклы и сборники Александра Блока имели подчеркнуто символистский характер: "Стихи о Прекрасной Даме", "Нечаянная радость", "Земля в снегу", "Ночные часы", "За гранью прошлых дней", "Седое утро". Название последнего сборника, вышедшего уже после Октябрьской революции, ностальгически отсылало к романсу на стихи И. С. Тургенева "Утро туманное, утро седое..."

Февральскую и Октябрьскую революции Блок принял сначала не просто с восторгом, но с готовностью служить новой власти. Работал в комиссии Временного правительства по расследованию преступлений царских министров, после Октября - членом Литературного отдела Наркомпроса. На вопрос анкеты: "Может ли интеллигенция работать с большевиками?" - Блок ответил в 1918 году: "Может и обязана". Но смысл русской революции он понимал иначе, чем большевики, - как нашествие гуннов, с которым должна смириться Европа, если не хочет погибнуть, что нашло отражение в его поэме "Скифы" 1918 года: "Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами! / Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы! / С раскосыми и жадными очами!"

Небольшая лиро-эпическая поэма "Двенадцать" с ее христианским оправданием революции стала одновременно вершиной поэзии Блока и началом его творческого и жизненного заката. Катастрофическая нестыковка гуманистических традиций XIX века с новой идеологией классовой борьбы в душе Блока привела к тому, что он замолчал как поэт. На вопросы о своем молчании он неизменно отвечал: "Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?" Под звуками он имел в виду "музыку революции", которую призывал услышать. Он скончался 7 августа 1921 года во многом из-за того, что большевики долго тянули с разрешением Блоку выехать с женой на лечение за границу.

Между тем

В Музее-квартире А. А. Блока в Санкт-Петербурге прошел очный финал конкурса "Читаем Блока". Идея этого детского конкурса по исполнению детьми вслух стихов Блока родилась в 2018 году у поэта Екатерины Барбаняги и работников Музея-квартиры А. А. Блока. Для участников конкурса каждый год на улице Декабристов, д. 57, где Александр Блок прожил большую часть жизни, устраиваются экскурсии, на которых можно услышать записи голосов Блока и его современников. Первый отборочный этап происходит заочно, по видео, а финал - в стенах Музея-квартиры. В этом году, несмотря на пандемию, число участников увеличилось в 2 раза - 128. В конкурсе стали принимать участие дети 7-12 лет, в этом году приходили заявки и от дошкольников. Стала прослеживаться тенденция семейного участия - заявки приходили от детей из одной семьи. Выбор участников становится все более разнообразным. Но есть и фавориты: самыми популярными произведениями остаются "Зайчик", "Девушка пела в церковном хоре" и "Незнакомка".