Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Европу возобновится в декабре этого года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - сказано в сообщении компании.

Ранее со ссылкой на немецкую радиостанцию NDR появились сообщения, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов морских судов с 5 декабря этого года соблюдать осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море из-за начала там строительных работ.

В конце прошлого года газопровод "Северный поток-2" не смогли завершить из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.