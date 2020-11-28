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28.11.2020 15:54
Рубрика: Спорт

Сын Аршавина поступил в Академию "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Младший сын известного в прошлом игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина Арсений поступил в Академию московского "Спартака". Об этом сообщил в Telegram известный журналист и бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости www.ria.ru
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону"

В настоящее время сам Андрей Аршавин работает в "Зените". Не так давно прошел суд, по решению которого был уменьшен размер алиментов его бывшей жене - телеведущей Юлии Барановской. Экс-футболист сборной России теперь выплачивает 3/8 своего дохода, впрочем, сторона Барановской намеревается оспорить это решение.

Аршавин-старший выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 1999 по 2015 годы. В период с 2009 по 2013 годы он играл за лондонский "Арсенал".

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