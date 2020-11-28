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28.11.2020 17:35
Рубрика: Культура

Телевизионный конкурс "Щелкунчик" откроется 1 декабря в Зале Чайковского

Текст: Татьяна Эсаулова
Как обычно Торжественное открытие XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет в прямом эфире телеканала "Россия-Культура" (1 декабря, в 20.05). На сцене Концертного зала Чайковского с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии и дирижером Михаилом Шехтманом выступят лауреаты "Щелкунчика" прошлых лет и члены жюри нынешнего конкурса. В программе будут звучать сочинения разных эпох и стилей: от Бетховена и Чайковского - до Уильямса и Вилла-Лобоса. В этот же день, по традиции, пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В этом году на формат мероприятия, безусловно, повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Открытие конкурса состоится при 25-процентной заполненности зала с соблюдением всех мер безопасности. I и II туры пройдут в органном концертном зале Московской средней спецшколы имени Гнесиных с минимальным количеством зрителей, а решающий III тур в Зале Чайковского проведут вообще без публики.

Фото: Zani-Casadio
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Как отметили в пресс-службе телеканала, пропустить конкурс, не проводить его в этом году было невозможно, ведь по условиям, предельный возраст участников - 14 лет. Кстати, самой маленькой участнице "Щелкунчика-2021", пианистке Мяо Исюань (Китай / Канада) только исполнилось семь лет! Остальные ребята гораздо старше - от 10 до 14. Поэтому для тех, кто скоро отметит свое 14-летие (а таких по всем специальностям - почти половина), участие в "Щелкунчике-2021" - единственный шанс "вскочить в последний вагон этого сказочного волшебного поезда, отправляющего таланты к вершинам музыкального мастерства". Напомним, что получившие в свое время лауреатство на "Щелкунчике" Александра Довгань, Варвара Кутузова, Даниэль Лозакович, Даниил Харитонов, Анастасия Кобекина, Дмитрий Шишкин, Даниил Трифонов и другие стали блистательными музыкантами нашего времени. И теперь на сайте конкурса красуется мощный девиз: "Наших лауреатов знает весь мир"!

Не лишним будет сказать, что за 20-летнюю историю со "Щелкунчиком" дружили многие выдающиеся музыканты, среди них Вера Горностаева, Владимир Докшицер, Георгий Гаранян, Наталья Шаховская, Саулюс Сондецкис, Михаил Воскресенский, Лиана Исакадзе, Денис Мацуев, Сергей Доренский, Марк Пекарский, Александр Князев, Алексей Уткин, Екатерина Мечетина, Александр Чайковский, Аркадий Шилклопер, Игнат Солженицын. И этот список можно продолжать…

Мудрость и опыт старших коллег, а также их добрые пожелания, помогают конкурсу открывать новые имена и развиваться дальше:

Прямая речь

Денис Мацуев, пианист:

- "Щелкунчик" - это потрясающее начинание телеканала "Культура", единственный в России детский телевизионный конкурс. Кроме того, у "Щелкунчика" нет налета интриг, сплетен и скандалов, которые сопутствуют любому большому конкурсу, за что он особенно ценен!

Дмитрий Башкиров, пианист и педагог:

- Иногда на детских конкурсах, например, таких как как "Щелкунчик", природные таланты проявляются даже ярче, чем потом, когда люди взрослеют.

Фото: Пресс-служба Международного Мальтийского Фестиваля InClassica Malta
Российские музыканты выступят на фестивале InClassica на Мальте

Александр Гиндин, пианист:

- Замечательно, что в нашей стране есть такой мощный славный детский конкурс, широко освещаемый телевидением и прессой.

Светлана Безродная, скрипачка и дирижер:

- Это самый трогательный конкурс, из всех, какие я знаю. Послушав юных участников, мы сами многому научились.

Сергей Накаряков, трубач:

- "Щелкунчик" является дополнительным стимулом для тех, кто интересуется классической музыкой, и для тех, кто благодаря этому конкурсу может ею заинтересоваться.

Кстати

Трансляции событий конкурса, как и в предыдущие годы, можно смотреть в эфире "Культуры", на сайте телеканала, а также на новой онлайн-платформе ВГТРК "СМОТРИМ".

Для тех, кто подробно следит за состязаниями юных музыкантов прямая трансляция II тура по всем специальностям состоится 3 декабря.

"Струнные инструменты" можно будет послушать в 11:15, "Духовые и ударные инструменты" - в 14:10 и 15:10, "Фортепиано" - в 17:15.

Повтор II тура в записи соответственно по всем специальностям покажут 4, 5 и 6 декабря в 12:40.

8 декабря, в 19:10 - прямая трансляция Финала и Торжественного закрытия конкурса.

Справка "РГ"

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" - один из важнейших проектов телеканала "Россия-Культура", открывающий новые имена, дающий возможность заявить о себе талантливым музыкантам.

В этом году 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России соревноваться за звание золотого, серебряного и бронзового "Щелкунчика" в номинациях - "Фортепиано", "Струнные", "Духовые и ударные инструменты".

В музыкальном судействе "Щелкунчика-2021" - пианисты: Анна Цыбулева (Россия), Георгий Вачнадзе (Грузия-США), Владимир Харин (Россия-Германия-Австрия); виолончелист Александр Рудин (Россия), скрипачи: Максим Федотов (Россия) и Никита Борисоглебский (Россия), саксофонистка Валентина Мишо (Франция-Швейцария), кларнетист и дирижер Иван Столбов (Россия), трубач Вадим Эйленкриг (Россия) и флейтист Максим Рубцов (Россия).

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