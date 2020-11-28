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Рубрика: В мире

Трамп обвинил Байдена в том, что тот победил в "коррумпированных" городах

Кандидат в президенты США Джозеф Байден проиграл на выборах в самых крупных городах страны, а одержал победу - в самых коррумпированных. Так прокомментировал итоги голосования действующий президент США Дональд Трамп.

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"У Байдена плохие результаты в крупных городах, за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу, - написал глава Белого дома в своем Twitter. - Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!"

Трамп в очередной раз заявил о массовых фальсификациях со стороны демократов во время голосования, которое прошло 3 ноября, а чиновников Пенсильвании и Джорджии назвал врагами государства.

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