У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус

У старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова выявлен коронавирус. Специалист был помещен на карантин, и теперь он не сможет присутствовать на стартовавшем в субботу этапе Кубка мира в Финляндии. О его болезни сообщил в эфире "Матч ТВ" главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Был изолирован и другой представитель тренерского штаба команды Николай Загурский, который контактировал с Шашиловым. На этой неделе COVID-19 был выявлен у биатлониста Антона Бабикова, который, как и проживавший с ним в одном номере Евгений Гараничев, пропускает ближайшие старты. Также коронавирус был выявлен и у трех членов персонала.

28 ноября на Кубке мира в Контиолахти состоятся две индивидуальные гонки. Мужская стартовала в 13.00 и в ней выступают Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Женщины выйдут на старт в 16.20. Российскую команду в ней представят Евгения Павлова, Лариса Куклина, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Анастасия Гореева.