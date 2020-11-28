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Рубрика: Общество

Ученые проверяют, защищает ли ополаскиватель для рта от заражения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Ученые проводят испытания, чтобы выяснить, может ли применение простых безрецептурных ополаскивателей, которые используются для гигиены полости рта, бороться с распространением COVID-19. Промежуточные данные исследований ученых Кардиффского университета говорят о том, что это возможно, - пишет британская The Sun.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследования начались еще летом: ученые предположили, что полоскание полости рта жидкостями. содержащими антисептики, могло разрушить "оболочку" вируса и предотвратить его репликацию во рту и горле на ранних стадиях инфекции. Также стояла задача проверить, активны ли ополаскиватели против липидной мембраны SARS-CoV-2.

Фото: iStock
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В предварительном отчете говорится, что жидкости для полоскания рта, содержащие не менее 0,07 процента антисептика CPC (хлорид цетилпиридиния), демонстрируют "многообещающие признаки" способности бороться с COVID-19. Исследователи обнаружили, что он может уничтожить коронавирус в течение 30 секунд после контакта с ним в лаборатории, - пишет The Sun. Кстати, это распространенный антисептик, который входит в состав безрецептурных пастилок и леденцов (типа Септолете, Граммидина и др.), применяемых при воспалительных заболеваниях горла и рта.

Ученые предполагают, что применение полоскателей может снизить вирусную нагрузку на организм после контакта с инфекцией.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предупреждала, что "нет никаких доказательств того, что использование жидкости для полоскания рта защитит вас от заражения новым коронавирусом... Некоторые марки жидкостей для полоскания рта могут на несколько минут устранить определенные микробы из слюны во рту. Однако это не означает, что они защищают вас от инфекции 2019-nCoV".

Исследовательская группа намерена продолжить свою работу. Профессор Дэвид Томас, который возглавляет исследование, сказал: "Хотя эти жидкости для полоскания рта очень эффективно уничтожают вирус в лаборатории, нам нужно посмотреть, работают ли они у пациентов, и это цель нашего продолжающегося клинического исследования".

Следующее клиническое испытание, которое пройдет на базе Университетской больнице Уэльса в Кардиффе, будет изучать, насколько эффективно жидкость для полоскания рта снижает вирусную нагрузку в слюне пациентов с COVID-19 . Его результаты должны быть опубликованы в первой половине 2021 года. "Текущее клиническое исследование покажет нам, как долго длятся любые эффекты после однократного применения жидкости для полоскания рта у пациентов с COVID-19", - пояснил профессор Томас.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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