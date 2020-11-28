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28 ноября 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 26 ноября 2020 года № 177 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 26 ноября 2020 г.
Опубликован 28 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных объектов общественного питания в период с 22.00 до 07.00 следующего дня, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких объектов, а также доставки заказов.";

б) дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части оказания услуг по проведению банкетов, свадеб, корпоративных, торжественных и иных подобных мероприятий, в том числе на территориях гостиниц, санаторно-курортных организаций, а также деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению по гражданско-правовым договорам зданий, строений, сооружений (помещений в них) с целью проведения указанных в настоящем подпункте мероприятий.";

2) подпункт 5.8 пункта 5 после слов "29 ноября 2020 года" дополнить словами ", с 30 ноября по 13 декабря 2020 года";

3) в подпункте 13.6 пункта 13 слова "150 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 дней)" заменить словами "200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов



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