В Берлине мошенники штрафовали людей за нарушение карантина

В Берлине задержали двоих мошенников, пытавшихся под видом стражей порядка оштрафовать прохожих за несоблюдение карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Мауэрпарке в центе города злоумышленники подошли к молодым людям и потребовали штраф в размере одной тысячи евро за нарушение карантинных предписаний. Пострадавшие вызвали полицию, которая задержала обманщиков по горячим следам.

Напомним, в Германии режим частичного карантина продлен до 20 декабря. В том числе, разрешаются частные встречи не более пяти человек из двух домохозяйств. Ужесточаются также правила посещения торговых точек. На каждые 10 квадратных метров площади можно пускать одного посетителя. В школах для регионов с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.