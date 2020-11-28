В День благодарения в США зарегистрировано 100 тысяч заражений COVID-19

В День благодарения в США зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. По информации проекта отслеживания COVID, госпитализации достигли нового максимума уже 17-й день подряд. При этом 20 из 50 американских штатов пока не представили официальные данные по количеству инфицированных.

Ранее эксперты предупреждали, что вечеринки и семейные торжества в честь Дня благодарения могут спровоцировать новый всплеск заболеваний, призывая американцев избегать поездок и праздновать День благодарения только с ближайшими членами семьи, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Однако многие не прислушались к данному совету: миллионы людей сели в самолеты по всей стране. Только в четверг услугами аэропортов воспользовалось 1,07 миллиона американцев - это самый высокий ежедневный показатель авиасообщения в США с конца марта, начала пандемии в стране. "Через неделю, более вероятно, две недели, мы увидим всплеск за всплеском нового числа заражений, - сказал в интервью CNN доктор Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний университета Вандербильта. - Мы переживаем тяжелые времена".

Учитывая время инкубации коронавируса и то, сколько времени требуется для получения положительного результата, случаи, связанные с Днем благодарения, вряд ли будут отображаться в общедоступных данных не ранее первой полной недели декабря. В общей сложности с начала пандемии у более 13 миллионов американцев был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Однако новое исследование показывает, что это может быть лишь небольшая часть от истинного числа зараженных в США. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только около 1 из 8 - или 13 процентов всех случаев заражения COVID-19 в стране были выявлены и зарегистрированы до конца сентября. Это означает, что до 53 миллионов человек в США могли заразиться с февраля по сентябрь, но за это время в Америке было зарегистрировано только около семи миллионов подтвержденных случаев симптоматического COVID-19, отметили эксперты.

Согласно прогнозу, опубликованному CDC, в течение следующих трех недель в США могут погибнуть около 60 тысяч человек как раз из-за массового перемещения граждан по стране. По мнению ученых Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, в течение следующих двух месяцев можно было бы спасти более 40 тысяч жизней, если бы 95 процентов американцев носили маски для лица, практиковали социальное дистанцирование, избегали скопления людей и соблюдали правила гигиены, такие, как регулярное мытье рук.

Несмотря на резкий рост числа зараженных, маски остаются предметом споров во многих частях США. Так, губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис продлил на этой неделе распоряжение, которое запрещает муниципалитетам налагать штрафы на тех, кто не носит маски, чем вызвал резкую реакцию со стороны демократа, мэра Майами Дейд Даниэллы Левин Кава. Она заявила о том, что в отличие от ДеСантиса двухпартийные губернаторы по всей стране вводят приказы об обязательном ношении маскок "как один из лучших инструментов, которые мы имеем для борьбы с COVID-19". "Глубоко разочаровывает то, что @GovRonDeSantis продолжает блокировать местные действия и усложняет местным лидерам обеспечение безопасности наших сообществ", - написала Кава в Twitter. Кстати, в Коннектикуте губернатор Нед Ламонт на этой неделе издал распоряжение об увеличении максимального штрафа для предприятий, нарушающих постановления о COVID-19, до 10 000 долларов. Предыдущий максимальный штраф составлял 500 долларов.

-