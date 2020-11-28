В День благодарения в США зарегистрировано 100 тысяч заражений COVID-19

Новости

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна 19:13
"Химки" нанесли поражение "Краснодару" в 16-м туре РПЛ 18:48
Британцев накормят витамином D 17:44
Верховный лидер Ирана поклялся отомстить Израилю за убийство ученого 17:18
В Берлине мошенники штрафовали людей за нарушение карантина 17:08
Дзюба получил травму в матче против "Арсенала" 16:59
Червоткин и Большунов стали призерами этапа Кубка мира в Финляндии 16:47
Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 эвакуировали на парковку 16:44
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 16:40
Замглавы Новоуральска Михаил Черницкий найден мертвым 16:28
NYT подозревает Израиль в покушении на иранского ядерщика 16:19
"Зенит" не смог обыграть "Арсенал" в Туле 16:08
Сын Аршавина поступил в Академию "Спартака" 15:54
Вучич гарантировал завершение участка "Турецкого потока" 15:42
Профессор медицины намерен приобрести "Спутник V" для пенсионеров из Бергамо 15:38
Поисковики доказывают факт геноцида против 11 309 340 советских людей 15:36
В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 18:00
Рубрика: В мире

В День благодарения в США зарегистрировано 100 тысяч заражений COVID-19

Текст: Максим Макарычев
В День благодарения в США зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. По информации проекта отслеживания COVID, госпитализации достигли нового максимума уже 17-й день подряд. При этом 20 из 50 американских штатов пока не представили официальные данные по количеству инфицированных.
Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США число случаев COVID-19 превысило 13 миллионов

Ранее эксперты предупреждали, что вечеринки и семейные торжества в честь Дня благодарения могут спровоцировать новый всплеск заболеваний, призывая американцев избегать поездок и праздновать День благодарения только с ближайшими членами семьи, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Однако многие не прислушались к данному совету: миллионы людей сели в самолеты по всей стране. Только в четверг услугами аэропортов воспользовалось 1,07 миллиона американцев - это самый высокий ежедневный показатель авиасообщения в США с конца марта, начала пандемии в стране. "Через неделю, более вероятно, две недели, мы увидим всплеск за всплеском нового числа заражений, - сказал в интервью CNN доктор Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний университета Вандербильта. - Мы переживаем тяжелые времена".

Учитывая время инкубации коронавируса и то, сколько времени требуется для получения положительного результата, случаи, связанные с Днем благодарения, вряд ли будут отображаться в общедоступных данных не ранее первой полной недели декабря. В общей сложности с начала пандемии у более 13 миллионов американцев был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Однако новое исследование показывает, что это может быть лишь небольшая часть от истинного числа зараженных в США. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только около 1 из 8 - или 13 процентов всех случаев заражения COVID-19 в стране были выявлены и зарегистрированы до конца сентября. Это означает, что до 53 миллионов человек в США могли заразиться с февраля по сентябрь, но за это время в Америке было зарегистрировано только около семи миллионов подтвержденных случаев симптоматического COVID-19, отметили эксперты.

Фото: iStock
Трамп обозначил новые сроки поставок вакцины от COVID-19 в США

Согласно прогнозу, опубликованному CDC, в течение следующих трех недель в США могут погибнуть около 60 тысяч человек как раз из-за массового перемещения граждан по стране. По мнению ученых Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, в течение следующих двух месяцев можно было бы спасти более 40 тысяч жизней, если бы 95 процентов американцев носили маски для лица, практиковали социальное дистанцирование, избегали скопления людей и соблюдали правила гигиены, такие, как регулярное мытье рук.

Несмотря на резкий рост числа зараженных, маски остаются предметом споров во многих частях США. Так, губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис продлил на этой неделе распоряжение, которое запрещает муниципалитетам налагать штрафы на тех, кто не носит маски, чем вызвал резкую реакцию со стороны демократа, мэра Майами Дейд Даниэллы Левин Кава. Она заявила о том, что в отличие от ДеСантиса двухпартийные губернаторы по всей стране вводят приказы об обязательном ношении маскок "как один из лучших инструментов, которые мы имеем для борьбы с COVID-19". "Глубоко разочаровывает то, что @GovRonDeSantis продолжает блокировать местные действия и усложняет местным лидерам обеспечение безопасности наших сообществ", - написала Кава в Twitter. Кстати, в Коннектикуте губернатор Нед Ламонт на этой неделе издал распоряжение об увеличении максимального штрафа для предприятий, нарушающих постановления о COVID-19, до 10 000 долларов. Предыдущий максимальный штраф составлял 500 долларов.

-

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса