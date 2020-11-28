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Рубрика: В мире

В Грузии вернут масштабные ограничения из-за COVID-19

Фото: AFP/Vano SHLAMOV Фото: AFP/Vano SHLAMOV
Фото: AFP/Vano SHLAMOV

Масштабные ограничения вводятся в Грузии с 28 ноября и будут действовать до 31 января 2021 года. Об этом заявили в правительстве республики, подчеркнув, что локдаун связан с рекордным распространением нового коронавируса.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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С субботы полностью останавливаются междугородные перевозки. В восьми крупных городах страны перестанет работать общественный транспорт, кроме такси. Рестораны и объекты питания переходят на режим доставки или выноса пищи, пишет ТАСС. Приостановят работу почти все торговые точки. Купить можно будет только лекарства, продукты, гигиенические принадлежности, корма питомцам, газеты. Разрешено функционировать аграрным рынкам, салонам красоты и промышленным производствам.

Решением властей также запрещается работа фитнес-центров и бассейнов, спортивных и культурных кружков, проведение семинаров, тренингов. Кроме того, увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: жителям нельзя покидать дома с 21.00 до 05.00.

Отмечается, что первый локдаун был снят в Грузии летом. С сентября эпидемическая ситуация начала резко ухудшаться. Сейчас в стране ежедневно фиксируют 3-4 тысячи новых случаев коронавируса. В пятницу врачи диагностировали заболевание у 4 780 пациентов, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Всего в Грузии выявлено 123 470 случаев заражения, число летальных исходов достигло 1 161.

В мире экс-СССР Грузия Пандемия коронавируса COVID-19

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