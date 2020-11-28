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Рубрика: В мире

В Японии один человек погиб при столкновении рыболовецкого судна и сухогруза

Сухогруз "Хаято" водоизмещением 498 тонн и рыболовецкое судно "Дайгофудо-мару" столкнулись в порту Касима японской префектуры Ибараки. Инцидент произошел в субботу в 05:35 по местному времени.

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В результате ЧП рыболовецкое судно перевернулось, и за бортом оказались 12 человек. Всех удалось спасти. Пятеро были госпитализированы, позже стало известно, что один из пострадавших скончался, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Kyodo.

На сухогрузе никто не пострадал. Отмечается, что речь идет о рыболовецком судне, которые обычно используют для рыбной ловли с туристами. По свидетельствам очевидцев, все оказавшиеся за бортом люди были в спасательных жилетах.

В мире Восточная Азия Япония

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