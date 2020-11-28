В продолжении "Мандалорца" расширят роль злодея Гидеона

Роль инфернального Гидеона в исполнении Джанкарло Эспозито (не менее инфернальный Гус из "Во все тяжкие") в сериале "Мандалорец" далее будет расширена.

Об этом сам Экспозито рассказал в интервью EW (осторожно! спойлеры!), указав, что оставшиеся эпизоды текущего второго сезона шоу и серии третьего свяжут события "Мандалорца" с сюжетными линиями основной саги "Звездных войн".

После чего зрителям станут ясны мотивы, движущие злодеем, которого в третьем сезоне будет более чем достаточно. При этом актер скромно подчеркнул, что это, конечно, не точно, но очень вероятно.

Кроме того, в сериале могут появиться и другие персонажи вселенной Star Wars. Как, например, в вышедшем в пятницу эпизоде "Джедай" - к несказанному восторгу поклонников - эффектно всплыла ранее анонсировавшаяся "живая" Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон.

Еще "мофф" сулит "массу штурмовиков и сражений".

Гидеон - офицер Бюро безопасности, спецслужбы Галактической империи, дослужившийся до моффа, то есть губернатора сектора.

Шестая серия второго сезона "Мандалорца" выйдет 4 декабря, заключительная - 18-го.