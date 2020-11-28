В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет

Теперь органы соцзащиты и Федеральная налоговая служба смогут сами запрашивать данные о денежном довольствии военнослужащих и представителей различных силовых структур. Напомним, что с января нынешнего года семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, получают ежемесячную выплату. Размер выплаты составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысячи рублей. Процедура оформления выплаты максимально упрощена. Это можно сделать в электронном виде на портале госуслуг, а также лично обратившись в многофункциональный центр или органы соцзащиты.

При этом, как поясняют в Минтруде, человек должен подать лишь соответствующее заявление. Никакие документы собирать не нужно. Все необходимые сведения о составе семьи, их доходах и иную информацию, требующуюся для назначения ежемесячной выплаты, уполномоченные органы в регионах запрашивают через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия у органов власти и организаций, в распоряжении которых находятся данные сведения.

Но вот сведения о доходах (денежном довольствии или денежном содержании) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов и других силовых структур) через систему межведомственного взаимодействия получить сейчас нельзя. Федеральная налоговая служба, которая является поставщиком таких сведений, ими просто не располагает.

Соответственно и органы соцзащиты столкнулись с проблемой своевременного и корректного определения нуждаемости семей и назначения им положенного пособия. "Федеральная налоговая служба России располагает неперсонализированными сведениями о доходах сотрудников силовых ведомств, и как следствие, уполномоченные органы не имеют возможности их получения посредством межведомственного взаимодействия. Это вызывало затруднения при начислении пособий детям от 3 до 7 лет. Поэтому Минтруд предложил этот пробел убрать", - пояснили "Российской газете" в ведомстве. В связи с этим предлагается закрепить возможность ФНС России осуществлять запрос сведений о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов принудительного исполнения напрямую у этих ведомств. А вот сотрудникам ФСБ, Федеральной службы охраны и других силовых структур придется все-таки лично подтверждать свои доходы.