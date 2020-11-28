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28.11.2020 20:28
Рубрика: Общество

В РПЦ предложили создать "ООН для верующих"

Текст: Владимир Емельяненко

"Организации, которая бы объединяла представителей разных конфессий, сейчас нет, поэтому ее создание - верная инициатива", - заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, есть межхристианские организации, например, Всемирный совет церквей, который объединяет более 300 христианских церквей и организаций, но общемирового межрелигиозного форума нет.

Иларион признал, что создать такую организацию будет трудно. Проблема - если стран, по данным сайта ООН, в мире насчитывается 193, то цифра религиозных организаций исчисляется миллионами. Некоторые из них централизованные, как Русская православная церковь, а некоторые децентрализованы. "И каким образом они будут представлены в такой организации, непонятно", - пояснил иерарх РПЦ.

Тем не менее он подчеркнул, что диалог между конфессиями - веление времени

Общество Религия

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