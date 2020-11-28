Во Франции сегодня начали поэтапно смягчать антиковидные ограничения

С сегодняшнего дня во Франции начали смягчать карантинные меры, введенные в конце октября. Это стало возможным на фоне некоторого улучшения эпидемиологической обстановки. В пятницу в стране было зафиксировано 13 с половиной тысяч случаев инфицирования коронавирусом, что примерно в три раза меньше, чем пару недель тому назад.

Пожалуй, самым значимым и долгожданным для французов и, несомненно, для коммерсантов стало открытие многочисленных магазинов, которые до этого не входили в разряд "первой необходимости".

Уже с 08:00 (10:00 мск) после почти месячного перерыва распахнули двери книжные, парфюмерные, цветочные магазины, а также те, что торгуют одежной, обувью. И, конечно, магазины игрушек, которые сейчас берут приступом родители с тем, чтобы в приближающиеся рождественские и новогодние праздники было чем порадовать ребятишек.

Заработали парикмахерские, салоны красоты.

Одновременно владельцев магазинов, на чем особо настаивают власти, призвали строго соблюдать меры санитарной безопасности. В частности, речь идет о том, чтобы на каждого покупателя приходилось уже не четыре кв.м торговой площади, а минимум восемь.

Письменные пропуска, которые действовали до сих пор, остаются, но теперь французам разрешено совершать трехчасовые прогулки, а их радиус расширен до 20 километров от дома (раньше был один километр). Это правило распространяется на занятия школьников на открытом воздухе.

Что касается верующих, то теперь им открыт доступ к мессам и другим богослужениям в стенах храмов, чего они добивались в ходе целого ряда протестных акций по протяжении ряда недель. Однако принять участие в них сможет ограниченное количество прихожан - не более 30. Это положение может быть пересмотрено в сторону увеличения в самое ближайшее время, о чем уже заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Если к 15 декабря число случаев инфицирования COVID-19 снизится до 5000 в день, а в реанимации будут находиться менее трех тысяч человек, то вступит в силу второй этап, и нынешний локдаун может быть отменен. Будут сняты ограничений на передвижения, в том числе на поездки по стране. Тогда же распахнут двери музеи, кинозалы, театры, библиотеки.

Правда, вместо карантина введут комендантский час с 21:00 до 7:00 следующего дня. Исключение сделают лишь для католического Рождества 24 декабря и 31 декабря - в канун Нового 2021 года, когда народ сможет свободно циркулировать вечером и ночью.

Рестораны, кафе и прочие точки общепита остаются закрытыми до 20 января и откроются при условии радикальных успехов на фронте борьбы с ковидной напастью.